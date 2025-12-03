Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Restablecida la circulación ferroviaria entre Betanzos y Oza dos Ríos tras interrumpirse por un árbol caído

Adif habilitó un transporte alternativo por carretera para los viajeros afectados, que circulaban en los trenes con trayecto entre A Coruña y Lugo

Tren en la estación de Betanzos-Infesta. |

Tren en la estación de Betanzos-Infesta. | / LOC

RAC

La circulación ferroviara ha quedado restablecida entre Betanzos y Oza dos Ríos después de que un árbol cayese a primera hora de la mañana sobre la infraestructura y obligase a interrumpir el tráfico.

Adif ha informado de que lo ocurrido afectó a los trenes que circulan entre A Coruña y Lugo, para cuyos viajeros se estableció un plan alternativo de transporte con trasbordos por carretera.

Una vez retirado el árbol, la circulación ha quedado restablecida.

