Restablecida la circulación ferroviaria entre Betanzos y Oza dos Ríos tras interrumpirse por un árbol caído
Adif habilitó un transporte alternativo por carretera para los viajeros afectados, que circulaban en los trenes con trayecto entre A Coruña y Lugo
La circulación ferroviara ha quedado restablecida entre Betanzos y Oza dos Ríos después de que un árbol cayese a primera hora de la mañana sobre la infraestructura y obligase a interrumpir el tráfico.
Adif ha informado de que lo ocurrido afectó a los trenes que circulan entre A Coruña y Lugo, para cuyos viajeros se estableció un plan alternativo de transporte con trasbordos por carretera.
Una vez retirado el árbol, la circulación ha quedado restablecida.
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Cambre: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Oleiros habilita un aparcamiento público de 80 plazas cerca de la playa de Canaval tras invertir 300.000 euros
- Arteixo instalará nuevas cámaras de tráfico: estos son los 5 «puntos estratégicos»
- Un alumno de Culleredo gana un concurso con la historia de su abuela tornera: «Cuando hice la entrevista con ella le brillaban los ojos»
- Oleiros ofrece recompensa por la captura de Donald Trump
- Sabón, el instituto donde los estudiantes ponen en práctica sus habilidades: 'Los alumnos empiezan a rodar desde el minuto uno
- La Guía Repsol premia un local de Betanzos en sus Soletes de Navidad: 'Ideal para un vino bien seleccionado en un ambiente agradable
- El paseo de la ría toma forma pero sin alternativas de movilidad