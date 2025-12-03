Sada enciende la Navidad con un acto solidario este viernes
El público podrá entregar alimentos para Cruz Roja y Cáritas en la plaza de San Roque
Sada dará inicio este viernes, 5 de diciembre, a sus fiestas de Navidad con el encendido de la iluminación desde la plaza de San Roque a través de un acto solidario. Las familias que deseen participar deberán entregar alimentos no perecederos o productos de higiene para Cáritas y Cruz Roja, y recibirán rifas para el sorteo de regalos. La jornada contará con la música de los DJs de Ayman Collective y un espectáculo en directo de Paty Lesta & the Hits con los grandes éxitos navideños. A las 20.00 horas se celebrará el sorteo de cheques para juguetes, libros y material escolar, y la última rifa permitirá a una familia pulsar el botón que inaugurará oficialmente la iluminación, además de llevarse una PlayStation 5. Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de chocolate con churros y animación por las calles.
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Cambre: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Arteixo instalará nuevas cámaras de tráfico: estos son los 5 «puntos estratégicos»
- Un alumno de Culleredo gana un concurso con la historia de su abuela tornera: «Cuando hice la entrevista con ella le brillaban los ojos»
- Oleiros habilita un aparcamiento público de 80 plazas cerca de la playa de Canaval tras invertir 300.000 euros
- Arrancan las obras del paseo litoral de 11 kilómetros entre Cambre y Oleiros
- Oleiros ofrece recompensa por la captura de Donald Trump
- Oleiros aprueba el proyecto urbanístico de Alsina-Lamastelle: 374 viviendas y una inversión de 9 millones
- La Guía Repsol premia un local de Betanzos en sus Soletes de Navidad: 'Ideal para un vino bien seleccionado en un ambiente agradable