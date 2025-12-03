Sada enciende la Navidad con un acto solidario este viernes

Sada dará inicio este viernes, 5 de diciembre, a sus fiestas de Navidad con el encendido de la iluminación desde la plaza de San Roque a través de un acto solidario. Las familias que deseen participar deberán entregar alimentos no perecederos o productos de higiene para Cáritas y Cruz Roja, y recibirán rifas para el sorteo de regalos. La jornada contará con la música de los DJs de Ayman Collective y un espectáculo en directo de Paty Lesta & the Hits con los grandes éxitos navideños. A las 20.00 horas se celebrará el sorteo de cheques para juguetes, libros y material escolar, y la última rifa permitirá a una familia pulsar el botón que inaugurará oficialmente la iluminación, además de llevarse una PlayStation 5. Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de chocolate con churros y animación por las calles.