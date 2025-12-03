El tráfico pesado deberá circular por la autovía tras las protestas en Suevos

El conflicto por el aumento de tráfico pesado por el núcleo de Suevos tiene los días contados. Así lo aseguró el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, en el último pleno municipal, en el que anunció que el Ministerio de Transportes autorizará esta misma semana el desvío de las hormigoneras y camiones que trabajan en la obra del ferrocarril al puerto exterior, de forma que estarán obligados a circular exclusivamente por la autovía.

La Autoridad Portuaria, siendo la promotora de la obra del tren, confirma que permanece a la espera de que el Ministerio autorice una entrada provisional a través de la autovía del puerto. «Intentaremos llevarlo a cabo lo antes posible, se pondrá en práctica en cuestión de días», sostiene.

La noticia llega dos semanas después de las protestas protagonizadas por decenas de vecinos de la parroquia arteixana, que cortaron el tráfico para denunciar el paso constante de camiones por la carretera provincial.

Una carretera estrecha y sin aceras

Calvelo señaló que esta medida permitirá reducir de forma significativa el tránsito de vehículos pesados que actualmente atraviesan el núcleo, aunque criticó «el abandono» de esta carretera. «Lleva treinta años igual», declaró.

Los vecinos denunciaron que los tráileres y camiones circulan «a gran velocidad» por una carretera «estrecha, sin aceras y sin condiciones», una situación agravada por los desvíos necesarios debido a las obras en la DP-3002, una vía cerrada desde hace más de tres años.

«Estamos hartos, esto no se puede aguantar más», señaló Roberto Calvelo, miembro del colectivo vecinal, mientras que la vicepresidenta, Olga Naya, alerta del riesgo de que «cualquier día pase algo». La Diputación por su parte no se pronunció tras la protesta con respecto a este tema, aunque en marzo de este año aprobó una inversión de 1,98 millones para la reforma del vial.