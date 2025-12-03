Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta anuncia una intervención en el castillo de Corbeiroa tras las protestas vecinales

Integrantes de la República Senderista de Corbeiroa.

Integrantes de la República Senderista de Corbeiroa. / Iago Lopez

RAC

Sada

La Xunta procederá «en unos días» a la limpieza del castillo de Corbeiroa. La Consellería de Cultura anuncia esta intervención tras las protestas de la Asociación Veciños da Obra, de Sada, que fundó la República Senderista de Corbeiroa y pidió amparo a la Valedora do Pobo por el abandono de este Bien de Interés Cultural, oculto por la maleza e inaccesible.

El Gobierno gallego avanza que destinará 8.500 euros a la limpieza de la vegetación que crece en la estructura del castillo y en su entorno inmediato «con el objetivo de despejar la zona y dejar liberado y con visibilidad el acceso» al yacimiento.

Cultura explica que estos trabajos suponen la primera fase de un proyecto que recoge también la realización de un diagnóstico y la toma de vídeos y fotos «para describir las acciones que se lleven a cabo».

TEMAS

  1. El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Cambre: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
  2. Oleiros habilita un aparcamiento público de 80 plazas cerca de la playa de Canaval tras invertir 300.000 euros
  3. Arteixo instalará nuevas cámaras de tráfico: estos son los 5 «puntos estratégicos»
  4. Un alumno de Culleredo gana un concurso con la historia de su abuela tornera: «Cuando hice la entrevista con ella le brillaban los ojos»
  5. Oleiros ofrece recompensa por la captura de Donald Trump
  6. Sabón, el instituto donde los estudiantes ponen en práctica sus habilidades: 'Los alumnos empiezan a rodar desde el minuto uno
  7. La Guía Repsol premia un local de Betanzos en sus Soletes de Navidad: 'Ideal para un vino bien seleccionado en un ambiente agradable
  8. El paseo de la ría toma forma pero sin alternativas de movilidad

La Xunta anuncia una intervención en el castillo de Corbeiroa tras las protestas vecinales

La Xunta anuncia una intervención en el castillo de Corbeiroa tras las protestas vecinales

Sada aprueba a solo dos horas del fin del plazo el depósito de 4,6 millones para el derribo de dos edificios

Sada aprueba a solo dos horas del fin del plazo el depósito de 4,6 millones para el derribo de dos edificios

Cuatro días de huelga en diciembre en el transporte interurbano de la provincia de A Coruña

Ataque vandálico al Mercado de Navidad de Arteixo: "No todo el mundo ama la Navidad"

Restablecida la circulación ferroviaria entre Betanzos y Oza dos Ríos tras interrumpirse por un árbol caído

Restablecida la circulación ferroviaria entre Betanzos y Oza dos Ríos tras interrumpirse por un árbol caído

Ciberestafas al alza: los fraudes digitales se disparan en el área metropolitana de A Coruña

Ciberestafas al alza: los fraudes digitales se disparan en el área metropolitana de A Coruña

El Concello propondrá una movilización comarcal por las carencias del transporte

Sada enciende la Navidad con un acto solidario este viernes

Tracking Pixel Contents