La Xunta anuncia una intervención en el castillo de Corbeiroa tras las protestas vecinales

La Xunta procederá «en unos días» a la limpieza del castillo de Corbeiroa. La Consellería de Cultura anuncia esta intervención tras las protestas de la Asociación Veciños da Obra, de Sada, que fundó la República Senderista de Corbeiroa y pidió amparo a la Valedora do Pobo por el abandono de este Bien de Interés Cultural, oculto por la maleza e inaccesible.

El Gobierno gallego avanza que destinará 8.500 euros a la limpieza de la vegetación que crece en la estructura del castillo y en su entorno inmediato «con el objetivo de despejar la zona y dejar liberado y con visibilidad el acceso» al yacimiento.

Cultura explica que estos trabajos suponen la primera fase de un proyecto que recoge también la realización de un diagnóstico y la toma de vídeos y fotos «para describir las acciones que se lleven a cabo».