Abegondo, Carral y Bergondo suben un 20% el precio de atención temprana

El Concello de Abegondo ha sacado a licitación el servicio de atención temprana para su municipio y los de Bergondo y Carral por casi 650.000 euros. El contrato aumenta casi un 20% el precio por hora de los trabajadores del centro y también refuerza los requisitos profesionales al logopeda y terapeuta.

Según explica en los pliegos el Concello representante, el servicio busca «dar respuesta lo antes posible a las necesidades transitorias o permanentes» que puedan presentar los menores «con trastornos en el desarrollo o en riesgo de padecerlos». Así, se facilitaría el desarrollo de su autonomía personal y la inclusión social.

Al igual que hicieron en 2023, los ayuntamientos piden a la nueva adjudicataria profesionales especializados en desarrollo infantil o al menos dos años de experiencia local en el ámbito sociosanitaria o educativo para niños hasta seis años. El personal sigue estando conformado por un psicólogo, un logopeda y un terapeuta ocupacional, pero, en este nuevo contrato, el Concello pide una mayor formación y exige para el puedo de logopeda un grado universitario más el máster relacionado, y al terapeuta ocupacional un grado con también el máster.

La nueva adjudicataria tendrá que tener en su forma de trabajar una metodología con «enfoque disciplinar, que «esté relacionada con el refuerzo de las competencias de la familia» para que estas conozcan las limitaciones de los menores y puedan actuar como «un agente potenciador del desarrollo».

Al contrario que en el anterior contrato, en este no exige una diferencia de precio por horas entre los distintos trabajadores. Para el servicio de los próximos años se prevé un precio general de 85,71 euros la hora, mientras que en los pliegos para el anterior contrato se estipulaba un precio de 26 euros por hora por el psicólogo, y 23 euros por el logopeda y el terapeuta. En total el precio de 2023 era de 72 euros de base, un 20% menos que en la nueva oferta. En las nuevas condiciones no se especifican las horas que tendrán que cumplir los profesionales, aunque sí se incluye el horario del servicio: de 08.00 a 18.30 horas de lunes a jueves y de 08.00 a 15.00 horas los viernes. El contrato tendrá un plazo de ejecución más amplio que el anterior, de dos años con opción a prorrogarlo otros dos.

Aunque se mantiene la sede del servicio en Abegondo en la ubicación actual, el Concello planteó en el pasado su intención de trasladar el servicio al nuevo centro de salud de la localidad, que ahora mismo está en construcción y se espera que se termine e inaugure en primavera de 2026.