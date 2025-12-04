Arteixo expedienta a una gasolinera por un presunto enganche ilegal a la luz

El Ayuntamiento de Arteixo ha iniciado un procedimiento de reposición de la legalidad urbanística contra la empresa Promociones Rúa Buenos Aires, promotora de una estación de servicio en el polígono de Morás, tras detectar presuntas irregularidades en el transcurso de las obras en el parque industrial.

Según la resolución firmada por el concejal delegado de Medio Ambiente en el Concello y notificada por el Secretario General, los informes técnicos municipales y de la Policía Local confirman que la instalación en construcción estaba llevando a cabo un enganche no autorizado a la red de alumbrado público municipal.

La empresa asegura que se trata de un "error técnico"

Una actuación que la empresa calificó de «error técnico», al asegurar que la solicitud de las obras «estaban y están totalmente en regla», y que la autorización de luz para las obras estaba concedida. «Hicieron el enganche a la red un día después e hicieron saltar el alumbrado durante el enganche, pero fue un error», sostiene la empresa, que dice que el «fallo técnico» se repuso al día siguiente.

El expediente del Concello ordenó la suspensión «inmediata» de los trabajos en un inicio. Además, advirtió que, de no cumplirse con la instrucción en un plazo de 24 horas desde la notificación de los hechos, el Ayuntamiento podría adoptar medidas como el precinto de la obra, la retirada de materiales y maquinaria, la suspensión de suministros o la imposición de multas coercitivas que podrían oscilar entre los 1.000 y los 10.000 euros.

El Concello da en este tipo de casos un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones y aportar la documentación pertinente. Y, si se confirma que las obras vulneran la normativa urbanística municipal, puede ordenarse su demolición con cargo al promotor.

El procedimiento se desarrolló al amparo de la legislación urbanística vigente, entre la que se encuentran la Ley del Suelo de Galicia de Procedimiento Administrativo Común, y normas subsidiarias de planeamiento urbanístico del municipio.