Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arteixo será el escenario de una Gran Gala de Maxia Galega

RAC

Arteixo

El Auditorio del Centro Cívico Manuel Murguía de Arteixo acogerá este viernes, 5 de diciembre, la Gran Gala de Maxia. Un evento que contará con los trucos de Joshua Kenneth, Dani Polo, Román García y Natalia Pajarito. El acto dará comienzo a las 20.30 horas, y las entradas tendrán un coste de 4 a 6,5 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents