Arteixo será el escenario de una Gran Gala de Maxia Galega
Arteixo
El Auditorio del Centro Cívico Manuel Murguía de Arteixo acogerá este viernes, 5 de diciembre, la Gran Gala de Maxia. Un evento que contará con los trucos de Joshua Kenneth, Dani Polo, Román García y Natalia Pajarito. El acto dará comienzo a las 20.30 horas, y las entradas tendrán un coste de 4 a 6,5 euros.
