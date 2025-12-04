La central hidroeléctrica reversible de Meirama avanza hacia su construcción

La central hidroeléctrica reversible de Meirama da un paso adelante. Después de que la Xunta la declarase «proyecto industrial estratégico», el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha sacado el plan a información pública para esta infraestructura de 440 megavatios en la parroquia de Meirama, en el concello de Cerceda. La inversión prevista asciende a 345 millones de euros.

Coventina Renovables es la empresa que prevé crear esta gran central hidroeléctrica, que aprovechará el lago de As Encrobas para su puesta en marcha. La planta necesita agua a dos alturas, por lo que empleará el lago de As Encrobas como depósito inferior y construirá una nueva balsa situada a mayor cota en el Monte de Caroliño y Coto do Río, afectando también a los municipios de Carral y Ordes.

El diseño plantea la construcción de un sistema hidroeléctrico reversible que funcionará como una gigantesca batería capaz de almacenar energía renovable. De acuerdo con los cálculos del proyecto, podrán circular 5,25 hectómetros cúbicos de agua —es decir, 5.250 millones de litros— que se desplazarán por un circuito subterráneo.

El documento indica que la instalación permitirá bombear agua en las horas de baja demanda y generar electricidad cuando el consumo aumente, favoreciendo la estabilidad del sistema eléctrico y la integración de energías renovables. La subestación y la central se conectarán por una línea de alta tensión de 7,2 kilómetros, en su mayoría aérea. El proyecto consiste en bombear agua entre el lago y la balsa y generar electricidad.

Un convenio entre Tragsa y el Concello de Cerceda

La compañía, filial de Tragsa, firmó este verano un convenio con el Ayuntamiento de Cerceda en el que se comprometió a abonarle 50.000 euros y a instalar una red de abastecimiento de agua en el Xalo. Además, el convenio incluye un programa formativo para la población activa de Cerceda con el objetivo de contratar al menos a un 25 % de personal local entre los trabajadores. La previsión es que la planta genere unos 44 empleos directos.

La sociedad promotora de la central hidroeléctrica destaca el «reforzamiento de las perspectivas económicas del municipio de Cerceda, un territorio que pierde población y que, además, está muy envejecido desde el cierre de la mina y la central térmica». Y asegura que esta actuación ayudará a la reindustrialización del municipio y a atraer otros proyectos empresariales que generen empleo.

Desde este miércoles, el Miteco abre un periodo de 30 días hábiles para consultar el expediente y presentar alegaciones.

Las alegaciones obligaron a reubicar la balsa superior

La asociación Salvemos o Val de Barcia e o Monte Xalo presentó tres alegaciones distintas al proyecto con el fin de tumbarlo, las cuales se vieron reflejadas en dos modificaciones del plan. La más importante fue el cambio de ubicación de la balsa superior, que ahora se situará 300 metros más al oeste para «eliminar una posible afección sobre el patrimonio cultural», según el propio informe ambiental, además del aumento de su tamaño.

El colectivo considera que el plan no contempla los efectos de un posible colapso de la balsa sobre las poblaciones situadas en las laderas y valles bajo la misma, y afirma que construir una balsa en el Xalo podría significar, además, la desaparición de nacimientos de ríos como el Anllóns.