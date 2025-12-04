Los cullerdenses se unen para visibilizar la discapacidad
El Concello de Culleredo celebró este miércoles el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con un acto reivindicativo con el conjunto de asociaciones prestadoras de servicios sociales. La reunión tuvo lugar en el exterior del Centro Municipal de Asociaciones, en O Burgo, y estuvo orientada a dar visibilidad a los derechos de las personas con discapacidad y a reivindicar una sociedad más inclusiva.
