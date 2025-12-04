Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Denuncia por vertidos ilegales en Paderne

Escombrera en Paderne. | LOC

El Concello de Paderne ha denunciado ante la Guardia Civil varios vertidos incontrolados en Chantada, Insua y la carretera que une Velouzás y Porto. Se trata de depósitos de todo tipo de materiales, desde escombros de obra a colchones o muebles.

