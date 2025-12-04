Fernando Valladares, en el Ceida: «Necesitamos una sociedad más crítica y más significada»

El profesor e investigador Fernando Valladares defiende una ciencia activa, relevante y comprometida con los grandes retos sociales y ambientales. Afirma que, además de producir conocimiento, es imprescindible transformarlo en acción y debate público para generar cambios.

¿Está la sociedad anestesiada ante los problemas que nos amenazan? ¿Qué riesgos tiene?

En las décadas que siguieron la Segunda Guerra Mundial se fomentó una actitud de ‘tengamos la fiesta en paz’. Ahora, por tener la fiesta en paz, están avanzando los populismos, la desinformación, la ultraderecha, el fascismo.

También tenemos más negacionistas del cambio climático.

No hay más negacionistas que hace diez años. El problema es que el negacionismo no tiene ningún contrabalance, ningún filtro, nadie enfrente que desmienta los bulos. En los parlamentos autonómicos, nacionales, en la sede de Naciones Unidas se dicen cada vez más disparates sin consecuencias, y eso no puede ser.

¿Qué papel juega la comunidad científica en ese aspecto?

La comunidad científica siempre ha sido muy conservadora y prefiere quedarse en su torre de marfil y no meterse ni en política ni en nada. Pero cada vez más científicos de todo el mundo nos vamos significando ante este bochorno generalizado y tratamos de despertar conciencias, no solo por ética y por lógica, sino porque hay mucho un juego. Estamos cediendo derechos y tenemos que correr mucho para mantener los que ya teníamos.

En causas como la guerra de Ucrania o la invasión de palestina hemos visto grandes movilizaciones, pero contra el cambio climático, que es un problema global, se percibe más pasividad.

Yo nunca me atrevo a pedir a la gente con la que hablo en una charla o en un taller que sean activistas, porque el activismo requiere un compromiso y yo tampoco soy quién para pedírselo. Lo que sí, les invito a que cuando den con algo que está mal, lo digan. Significarse es decir «no es así, no estoy de acuerdo». Es mucho más light que el activismo, pero muy necesario, porque entonces la mayoría deja ya de ser silenciosa. Necesitamos una sociedad más crítica y más significada, porque si no nos van ganando terreno porque no hay contestación.

¿Eso no hace que aumente más la polarización?

Claro que existe la polarización, pero si tú aceptas el marco de la polarización ya estás perdido. Si empiezas a buscar puntos de encuentro como la salud, ya puedes ser de izquierdas o de derechas, que la salud te preocupa. Si buscas temas y tonos transversales, la polarización se empieza a diluir y esa es la inteligencia que tenemos que desarrollar.

¿Cuál es el mayor problema a la hora de dar un paso adelante?

El bloqueo. Un bloqueo que el ser humano ha sufrido muchas veces a lo largo de su historia cuando se asoma un cambio profundo de su modelo de sociedad. Hoy en día, en el norte global, todos sabemos que nos asomamos a un precipicio con una larga caída libre, y eso te bloquea. Ese agarrotamiento es el que hay que vencer.

En el taller que va a impartir en Oleiros destaca que el cómo depende del quién ¿A qué se refiere?

Tenemos que atrevernos a ver la realidad, pero cada uno la que sea capaz de gestionar para no bloquearnos. Y es curioso, pero cuanto más dinero tienes, menos realidad puedes encajar y el que tiene poco se vuelve más valiente. Pero para buscar soluciones necesitamos a la gente con palanca, con dinero, con influencia política y económica para que salten al cambio. En el taller vamos a buscar deliberadamente grupos muy contrastados (niños, CEOs, gente del medio rural, políticos, influencers...) para darnos cuenta de que ni todos pueden encajar en la misma realidad, ni en todos la narrativa ‘X’ puede funcionar.

En política se suelen obviar los temas ambientales porque el beneficio político no compensa el esfuerzo económico.

Insisto, la ciudadanía tiene que significarse e insistir en que se hable y se aborden esos temas, que en muchos casos parten con unas escalas temporales que trascienden completamente a la escena de tres cuatro años vista en la que se mueve. Hablamos de cambios importantes en materia ambiental, en materia educativa, en materia sanitaria. Es sobre lo que hay que debatir y lo que hay que tener en la mesa y eso los políticos no lo van a querer hacer. Se van a enfrascar en chorradas que muevan mucho dinero y que contenten a la ciudadanía. A mí me sorprende y me avergüenza una sociedad en la que la decisión de voto está determinada si en los meses antes de las elecciones se han hecho muchas obras y se ha cambiado mucho asfalto.

¿Qué herramientas tenemos para vencer ese inmovilismo?

Antes de usar herramientas hay que tener determinación, porque las herramientas no te lo van a poner fácil. Tienes que venir muy decidido y tienes que tener muy claro a dónde quieres ir. Luego hay herramientas ya establecidas. En política están las asambleas ciudadanas, el referéndum y las iniciativas legislativas populares, que apenas las usamos. Pero la gente puede hacer muchas cosas sin llevarlo a ese plano . Puedes hacerle llegar masivamente cartas escritas a un alcalde, a un concejal, a un ministro, a un presidente y ahí te estás significando. Estás dejando claro que esto no, que esto sí o que esto hay que hablarlo y que ya está bien.