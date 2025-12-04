A Laracha aplaza el encendido de luces al viernes 12 de diciembre

El acto de encendido de las luces de Navidad en A Laracha, programado inicialmente para este viernes, 5 de diciembre, se aplaza al viernes de la semana que viene, día 12 de diciembre, en el mismo horario (18.30 horas). El Ayuntamiento tomó esta decisión ante lo anuncio de Meteogalicia, que prevé intensas lluvias tanto para la jornada de este viernes. El Ejecutivo local espera que el viernes siguiente a climatología sea más favorable para poder disfrutar en mejores condiciones de un evento que, por sus características, tiene que celebrarse necesariamente al aire libre.