Oleiros propone Petra Sabio como punto de venta de marisco

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, transmitió a la Cofradía de Pescadores de A Coruña su apoyo a la propuesta para crear un punto de control y venta de marisco en la ría.

Durante el encuentro, celebrado en la Casa do Concello, el regidor explicó que la zona inicialmente propuesta se verá afectada por las obras del puente de A Pasaxe, por lo que propuso ubicarlo en la zona del antiguo parque de marisqueo conocido como Petra Sabio.

Será ahora la Xunta la que deba autorizar el punto propuesto, al que el Concello no pondrá ningún impedimento.