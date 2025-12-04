Promotores de la urbanización de A Longueira demandan al Concello de Bergondo por paralizar el expediente

La comisión gestora de la urbanización A Longueira ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Concello de Bergondo, al que acusa de paralizar el expediente para el desarrollo de este ámbito residencial que comenzó a tramitarse en 2003 al amparo de las normas subsidiarias de 1992 y que se reformuló en 2021 a través de un plan de sectorización que reduce de un millar a 482 el número de viviendas.

Los promotores interpusieron esta demanda tras presentar hace unos meses una comunicación en la que advertían al Concello de las consecuencias legales que podrían derivarse de una demora injustificada en la tramitación de este expediente y su remisión a la Xunta. No es la primera vez que los impulsores de este desarrollo urbanístico denuncian retrasos indebidos. Ya en 2023 presentaron un escrito al Consistorio en el que advertían del incumplimiento de los plazos que establece la normativa.

El plan de sectorización presentado en 2021 que reducía la previsión de vivienda e incrementaba los espacios libres de este ámbito de 258.283 metros cuadrados disponía ya en 2023 del informe favorable del arquitecto municipal y aguardaba por el dictamen jurídico. El Concello elevó ese año una consulta a la Xunta para aclarar si el expediente debía someterse nuevamente a evaluación ambiental al haber perdido la de 2007 su vigencia. Según informan fuentes próximas a la comisión gestora, la Xunta informó inicialmente que sí, al plantearse la consulta de forma genérica, pero tras analizar el caso concreto decretó que podía proseguir el expediente.

A consulta de este diario, el Gobierno local confirmó que el juzgado le había comunicado ya la presentación de una demanda por inactividad, pero declinó hacer declaraciones. La urbanización de A Longueira abrió una brecha en el Gobierno bipartito de PSOE y Alternativa dos Veciños el pasado mandato, con duras acusaciones del partido de la margarita a la alcaldesa socialista, Alejandra Pérez, a la que llegó a acusar de mantener reuniones «clandestinas» con los promotores. Ahora, el Ejecutivo opta por el silencio.

Este desarrollo ha estado inmerso en polémicas desde su gestación. Integrantes de la comisión gestora advierten al Concello de los perjuicios económicos para el Concello que implica su paralización y defienden la oportunidad que supone esta urbanización, que fija una reserva del 40% para vivienda sujeta a algún tipo de protección.