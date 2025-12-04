Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE urge mejoras en las líneas de Betanzos

La diputada socialista Silvia Longueira anuncia la presentación de una iniciativa en el Parlamento para exigir mejoras y una inspección de las líneas entre Betanzos y A Coruña y Ferrol. El PSOE denuncia incumplimientos de horario y buses abarrotados que dejan pasajeros en tierra.

