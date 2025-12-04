Santa Cruz apuesta fuerte por la Navidad: presenta el belén con el que reta a Abel Caballero

Este viernes, la Iglesia Nueva de Santa Cruz de Liáns está de estreno, y no es un evento menor. La parroquia presenta su nuevo belén, un montaje digno de una superproducción de cine, con efectos lumínicos, sonoros y una cuidada puesta en escena que repasa el Misterio y otras escenas de la vida de Cristo presentes en las celebraciones de Navidad.

El párroco, José Carlos Alonso, explica que el belén, que se presenta por la tarde ante las autoridades y que será bendecido por el arzobispo de Santiago, ha supuesto año y medio de trabajo y que en su construcción han participado una veintena de personas.

El proyecto está dirigido por Jesús Echevarría, vecino de Oleiros que ha cedido parte de su colección para materializar este escultural belén de 60 metros cuadrados en el que se han cuidado todos los detalles, desde las pantallas LED que narran la historia en tres idiomas (gallego, castellano e inglés), hasta las figuras, piezas elaboradas por los mejores belenistas del mundo con tamaños que van desde los 24 a los 3 centímetros, algunas con más de un siglo de antigüedad. Y todo ello conducido por una banda sonora que aporta dramatismo a las diferentes escenas.

El belén de Santa Cruz que reta a la Navidad de Abel Caballero / Carlos Pardellas

«Es todo fidedigno. Amanece a las 06.36, como en Belén el 24 de diciembre, y al día siguiente a las 06.37», explica su promotor, que ha estudiado al milímetro las proporciones para dotar de mayor realismo a esta obra de arte.

En el belén, que oculta 218 bombillas, 20 anacronismos y cerca de dos kilómetros de cable, también han participado los feligreses con sus donaciones. «Incluso uno, que venía a casarse, se ofreció para hacer parte de los acabados», apunta el párroco.

Apuesta por la Navidad

La representación de la Natividad nace con vocación de ser un atractivo más a los muchos que ofrece la parroquia en esta época. «En Semana Santa no puedo hacer nada, pero en Navidad no me gana ni Abel Caballero», explica el padre Alonso, que no oculta su emoción por todas las propuestas de la parroquia para estas fechas.

Además del nuevo belén, que se podrá visitar previa cita en la web de la parroquia hasta el próximo 2 de febrero en pases de 10 y 30 minutos, la capilla acoge un segundo belén también muy original, formado por piezas recicladas elaboradas a partir de tornillos, cucharas y otros utensilios, en un escenario de 8 metros (suma dos cada año y va por su cuarta edición). «Lo importante es que la gente lo disfrute», concluyen.