La Xunta licita por 865.000 euros la senda ciclista entre Arteixo y Lañas en la AC-552
El proyecto, con un plazo de ejecución de seis meses, prevé ocupar algo más de un kilómetro | Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 21 de enero
La Xunta acaba de sacar a licitación por 865.000 euros las obras de la nueva senda peatonal y ciclista en la AC-552, entre Arteixo y Lañas. La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Allegue, junto con la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, presentaron este miércoles los detalles de esta actuación, destinada a reforzar la seguridad vial y mejorar la movilidad sostenible en el entorno. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 21 de enero.
El proyecto, con un plazo de ejecución de seis meses, prevé la construcción de una senda de algo más de un kilómetro a lo largo de esta vía autonómica. El nuevo itinerario enlazará con las aceras existentes y contribuirá a consolidar un corredor peatonal-ciclista metropolitano en el área.
La intervención incluirá también una franja ajardinada que separará la senda del tráfico rodado, la mejora de una parada de autobús y la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público.
Esta actuación se suma a otros tramos de senda entre Pastoriza y Vilarodís, los refuerzos de firme, la ampliación de la calzada o la mejora de la seguridad en paradas de autobús. Allegue destacó que esta obra forma parte del Plan de Sendas de Galicia, con el que la Xunta ya ha ejecutado 300 kilómetros de itinerarios.
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Cambre: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Oleiros habilita un aparcamiento público de 80 plazas cerca de la playa de Canaval tras invertir 300.000 euros
- Arteixo instalará nuevas cámaras de tráfico: estos son los 5 «puntos estratégicos»
- Un alumno de Culleredo gana un concurso con la historia de su abuela tornera: «Cuando hice la entrevista con ella le brillaban los ojos»
- Oleiros ofrece recompensa por la captura de Donald Trump
- Sabón, el instituto donde los estudiantes ponen en práctica sus habilidades: 'Los alumnos empiezan a rodar desde el minuto uno
- La Guía Repsol premia un local de Betanzos en sus Soletes de Navidad: 'Ideal para un vino bien seleccionado en un ambiente agradable
- El paseo de la ría toma forma pero sin alternativas de movilidad