La Xunta licita por 865.000 euros la senda ciclista entre Arteixo y Lañas en la AC-552

La Xunta acaba de sacar a licitación por 865.000 euros las obras de la nueva senda peatonal y ciclista en la AC-552, entre Arteixo y Lañas. La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Allegue, junto con la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, presentaron este miércoles los detalles de esta actuación, destinada a reforzar la seguridad vial y mejorar la movilidad sostenible en el entorno. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 21 de enero.

El proyecto, con un plazo de ejecución de seis meses, prevé la construcción de una senda de algo más de un kilómetro a lo largo de esta vía autonómica. El nuevo itinerario enlazará con las aceras existentes y contribuirá a consolidar un corredor peatonal-ciclista metropolitano en el área.

La intervención incluirá también una franja ajardinada que separará la senda del tráfico rodado, la mejora de una parada de autobús y la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público.

Esta actuación se suma a otros tramos de senda entre Pastoriza y Vilarodís, los refuerzos de firme, la ampliación de la calzada o la mejora de la seguridad en paradas de autobús. Allegue destacó que esta obra forma parte del Plan de Sendas de Galicia, con el que la Xunta ya ha ejecutado 300 kilómetros de itinerarios.