Alternativa insta al PP a atender las demandas de los vecinos
Carral
Alternativa dos Veciños ha instado al PP de Carral a llevar a cabo las obras que demandan los vecinos de la localidad en las diferentes parroquias del municipio.
La formación enumera una treintena de obras que, según apunta en un comunicado, podrían llevarse a cabo gracias al remanente de tesorería que se generará en 2026, fruto de la «buena gestión económica realizada por el anterior Gobierno de Alternativa dos Veciños», así como con los fondos disponibles a través del POS 2026.
