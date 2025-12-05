Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alternativa pregunta por el colegio de Sigrás

Alternativa dos Vecinos de Cambre pregunta por la situación del colegio Torrente Ballester, en Sigrás, después de conocerse que la demanda del Anpa y el profesorado a la Xunta para ampliar el personal de apoyo al alumnado del centro. El grupo reitera su respaldo los alumnos perjudicados.

