Condenada a prisión tras ser pillada por quinta vez al volante sin carné

La Audiencia Provincial ha confirmado la condena a seis meses de prisión a una mujer que fue interceptada cinco veces al volante sin permiso de conducir en vigor. La Sala ha aplicado el agravante de multirreincidencia, dado que la acusada ya había sido condenada en otras cuatro ocasiones por el mismo motivo.

Los hechos que dieron lugar al fallo se registraron en septiembre de 2024, cuando la demandada fue localizada al volante de un Jeep Wrangler por la carretera DP-7504 a la altura de Castelo, en Sada. Los agentes le dieron el alto y comprobaron en la base de datos de la Dirección General de Tráfico que carecía de permiso de conducir, dado que había perdido todos los puntos 14 años antes, en 2010.

Los jueces desestiman todos los alegatos de la demandada y resaltan en el fallo que es la acusada ya había sido condenada en otras cuatro ocasiones por conducir sin permiso por pérdida total de los puntos.

La acusada alegó sin éxito un error de la Dirección General de Tráfico y adujo que había recuperado el carné de conducir tras realizar en 2013 un curso de sensibilización y reeducación vial. Los jueces desestiman su alegato y subrayan que no basta con realizar un curso, sino que en los supuestos de pérdida de todos los puntos del carné de conducir resulta necesario superar una prueba, «que no consta que haya realizado».

Los magistrados inciden además en el hecho de que la acusada fue condenada en otras tres ocasiones tras la realización de este curso, en al menos uno de los casos con la conformidad de la demandada, que admitió los hechos declarados probados.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.