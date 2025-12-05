Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Culleredo pone en marcha un programa de visitas guiadas

Culleredo

El Concello de Culleredo pondrá en marcha un nuevo programa de visitas guiadas a puntos de interés del municipio. La primera visita se celebrará el sábado 13 de diciembre y se desarrollará en el paseo marítimo de la ría de O Burgo. El itinerario comenzará a las 11.00.

El recorrido propuesto parte de la antigua Casa dos Lagoeiros, en Acea de Ama, y pasará por Fonteculler, desde donde enlazará con el paseo. El itinerario continuará por el borde de la ría y concluirá en el puente de O Burgo.

La actividad es gratuita. Las personas que deseen participar en esta visita guiada por el paseo marítimo solo tienen que cubrir un formulario de preinscripción en la web municipal.

