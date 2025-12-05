Culleredo pone en marcha un programa de visitas guiadas

El Concello de Culleredo pondrá en marcha un nuevo programa de visitas guiadas a puntos de interés del municipio. La primera visita se celebrará el sábado 13 de diciembre y se desarrollará en el paseo marítimo de la ría de O Burgo. El itinerario comenzará a las 11.00.

El recorrido propuesto parte de la antigua Casa dos Lagoeiros, en Acea de Ama, y pasará por Fonteculler, desde donde enlazará con el paseo. El itinerario continuará por el borde de la ría y concluirá en el puente de O Burgo.

La actividad es gratuita. Las personas que deseen participar en esta visita guiada por el paseo marítimo solo tienen que cubrir un formulario de preinscripción en la web municipal.