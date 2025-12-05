Herido tras salirse de la vía y volcar su coche en Cambre

Un hombre resultó herido este miércoles tras salirse de la vía y volcar su vehículo en Cambre. El incidente se produjo en el kilómetro 13 de la AP-9, en sentido A Coruña. A pesar de lo aparatoso del accidente, el hombre logró salir del coche por sus propios medios.

Vista de lsa retenciones provocadas por el accidente en la AP-9. / LOC

Después de recibir llamadas de varios particulares, acudieron al lugar los servicios de Urxencias y Guardia Civil de Tráfico. También alertaron a Bomberos de Betanzos, aunque no fue necesaria su intervención. El herido fue trasladado en ambulancia al Hospital de A Coruña (Chuac).

Aunque no hubo más coches implicados, el incidente provó largas retenciones en la vía.