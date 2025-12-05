Las leyendas de Carral cobran vida con el Camino Inglés: "Este mural refleja la historia de sus vecinos"
La artista carballesa Isa Bermúdez realiza un viaje por la historia de la localidad a través de una nueva obra que acaba de inaugurar en la parroquia de Tabeaio
La joven artista alemana y residente en Carballo Isa Bermúdez es la autora del nuevo mural que ilustra y revive parte del pasado y del presente de Carral. Una pintura ubicada en la parroquia de Tabeaio, a su paso por el Camino Inglés, que plasma algunas de las leyendas que formar parte de la historia de la localidad.
Una peregrina envuelta en una aura casi mágica, acompañada por unos pájaros y avanzando en la noche en búsqueda de una fuente simbólica de vida y sanación que, según la memoria popular, existían verdaderamente en la antigüedad en tierras carralesas, dan vida a esta nueva obra.
Así lo asegura esta artista carballesa, de tan solo 24 años años, que lleva un tiempo documentándose sobre la historia del municipio a través de los testimonios de sus vecinos. «Me inspiré en las leyendas que me contaron muchos de ellos sobre fuentes con propiedades curativas que supuestamente sanaban a los peregrinos al pasar por Carral», afirma.
Fuentes con poderes
Justo al lado del mural se encontraba una de esas fuentes con poderes. «Ahora está tapada, pero una cosa me llevó a la otra, y a través de esa fuente supe que en el albergue que hay ahora allí se ubicaba un antiguo convento al que acudían cientos de peregrinos en busca de sanación», relata Bermúdez.
La carballesa, que lleva cinco años contando historias a través de decenas de murales realizados por toda Galicia, dice que su intención era aportar un «sello identitario del lugar» a este mural para que no fuese «uno más» en el Camino. «Quiero poner en valor las historias locales», sostiene.
Las propiedades del pan en la Edad Media
Es por eso que el pan de Carral no podía faltar. Y es que su reconocimiento se remonta ya a la Edad Media, cuando los peregrinos de otras partes de Europa, casi que «por arte de magia», volvían a sus hogares «sanos» gracias a sus propiedades. «Muchos regresaban como nuevos después de una plaga que se extendió, y eso se debía al cambio del pan de centeno por el de trigo», cuenta la carballesa, que optó por añadir un pan de Carral a su mural para darle «el valor que merece».
Con esta iniciativa provincial, el objetivo es transformar las rutas xacobeas en espacios de creación y que cada uno de ellos dialogue con el territorio y enriquezca la experiencia de quien recorre el Camino. La artista se siente «afortunada» por poder formar parte de este proyecto, que también dejó su huella recientemente en los municipios de Miño, Negreira, Cee y Corcubión.
Además de recuperar estas historias casi olvidadas, Bermúdez destaca que uno de los mayores valores del proyecto es la interacción con los propios vecinos durante el proceso creativo. Muchos de ellos se acercaron para compartir anécdotas, recuerdos o simplemente para observar cómo el mural iba tomando forma. «Para mí, estos encuentros son esenciales, porque me permiten entender mejor el vínculo emocional que la gente tiene con su entorno y trasladarlo a la obra». De este modo, el mural no solo embellece el espacio, sino que también refuerza el sentimiento de comunidad y pertenencia entre los carraleses.
