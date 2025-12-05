Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luz verde a la segunda al plan de San Cidre

Bergondo aprobó este jueves en un pleno extraordinaria la novena modificación del plan de San Cidre, donde prevé construir un súper y viviendas. El punto, que fue rechazado en la sesión ordinaria por la falta de un edil del Ejecutivo, prosperó con los votos de PSOE y Alternativa, la abstención del PP y el rechazo del BNG.

