Oleiros reclama a la Xunta que arregle la acometida eléctrica del colegio Valle Inclán
El alcalde, Ángel García Seoane, dice que, si no obtiene una respuesta inmediata de la Xunta, el Concello acometerá la obra y le pasará la factura a la Consellería de Educación.
Esta semana, el colegio Valle Inclán, en Perillo, empezó a detectar problemas con el suministro eléctrico, unas complicaciones que obligaron al Concello de Oleiros a emplear un generador en el pabellón para poder atender a una competición que se celebraba en las instalaciones.
Al parecer, según explicó el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, el problema radica en que la acometida eléctrica, que pasa entre el muro y la fachada del imueble, está muy deteriorada. Por eso acaba de solitar a la Xunta que asuma urgentemente esta actuación.
"Hay que hacer la obra de inmediatamente por el riesgo que genera", apunta el regidor, que también muestra la disposición del Concello a asumir esta obra, "cara e importante", si la Xunta se demora o no puede ejecutrarla en este momento. Eso sí, apunta, "siempre y cuando nos la paguen después".
La actual canalización está fuertemente deteriorada debido a las raíces de varios árboles. Los días de lluvia o de humedad elevada se producen diversas incidencias que ocasionan pérdidas de electricidad, con los conseguintes inconvenientes.
