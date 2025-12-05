La plaza Esther Pita acoge desde hoy atracciones de ocio infantil

La plaza Esther Pita, en Santa Cruz, acoge desde hoy y hasta el próximo 11 de enero diversas atracciones infantiles para las niñas y niños del municipio.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, señaló este jueves en un programa de radio que la carpa que el Concello ha montado para albergar estas atracciones «es espectacular» y que su tamaño permite montar un tiovivo en su interior.

Las atracciones abrirán de lunes a jueves de 16.45 a 21.30 horas; viernes de 16.00 a 22.45 horas y fines de semana y festivos de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.45 horas. Durante las vacaciones de Nadal abrirá toda la semana de forma ininterrumpida de 11.00 a 22.45 horas. Los días 24 y 31 de diciembre las atracciones estarán abiertas de 11.00 a 18.15 horas, y el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, de 11.00 a 14.00 y de 16.45 a 22.45 horas.