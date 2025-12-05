La plaza Esther Pita acoge desde hoy atracciones de ocio infantil
La plaza Esther Pita, en Santa Cruz, acoge desde hoy y hasta el próximo 11 de enero diversas atracciones infantiles para las niñas y niños del municipio.
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, señaló este jueves en un programa de radio que la carpa que el Concello ha montado para albergar estas atracciones «es espectacular» y que su tamaño permite montar un tiovivo en su interior.
Las atracciones abrirán de lunes a jueves de 16.45 a 21.30 horas; viernes de 16.00 a 22.45 horas y fines de semana y festivos de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.45 horas. Durante las vacaciones de Nadal abrirá toda la semana de forma ininterrumpida de 11.00 a 22.45 horas. Los días 24 y 31 de diciembre las atracciones estarán abiertas de 11.00 a 18.15 horas, y el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, de 11.00 a 14.00 y de 16.45 a 22.45 horas.
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Cambre: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Oleiros habilita un aparcamiento público de 80 plazas cerca de la playa de Canaval tras invertir 300.000 euros
- Arteixo instalará nuevas cámaras de tráfico: estos son los 5 «puntos estratégicos»
- Un alumno de Culleredo gana un concurso con la historia de su abuela tornera: «Cuando hice la entrevista con ella le brillaban los ojos»
- Oleiros ofrece recompensa por la captura de Donald Trump
- Sabón, el instituto donde los estudiantes ponen en práctica sus habilidades: 'Los alumnos empiezan a rodar desde el minuto uno
- Sada aprueba a solo dos horas del fin del plazo el depósito de 4,6 millones para el derribo de dos edificios
- La Guía Repsol premia un local de Betanzos en sus Soletes de Navidad: 'Ideal para un vino bien seleccionado en un ambiente agradable