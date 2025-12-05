El PSOE reclama más apoyos a las personas con discapacidad

El PSOE de Arteixo ha criticado al alcalde de la localidad, el popular Carlos Calvelo, por negarse a responder en el último pleno a las preguntas formuladas por los socialistas sobre la colaboración del Concello con la asociación IncluArt, para apoyar a las familias con miembros con diversidad funcional.

Su portavoz, Martín Seco, recuerda que el pasado mes de mayo ya reclamaron un mayor compromiso municipal, tanto en recursos como en planificación, para mejorar la atención a este colectivo. En ella advertían que las iniciativas vigentes eran claramente insuficientes y defendían la necesidad de trabajar de la mano de entidades como IncluArt. Sin embargo, denuncian, seis meses después continúan sin ningún avance y sin partida en los presupuestos. También sin información sobre las reuniones mantenidas.