Regalos, actividades infantiles y ‘tardeos’ en la campaña navideña de Sada

Representantes de Acesada y el Gobierno local en la presentación de la campaña navideña. | LOC

RAC

Sada

Cerca de cincuenta establecimientos participan este año en la campaña navideña de Sada, que arranca hoy con el encendido de luces. La iniciativa, promovida por la asociación de comerciantes Acesada y el Concello, incluye el reparto de 4.000 euros en premios y la entrega de 1.000 premios directas entre los clientes. El programa incluye además tardeos los días 19 de diciembre y 2 de enero, actividades infantiles, música en directo y las visitas de Papá Noel y un paje real.

Acesada anima a la ciudadanía a apoyar esta «apuesta fuerte para el relanzamiento del comercio de barrio» y avanza que los comercios ofrecerán descuentos y promociones especiales.

