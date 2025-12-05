Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Satisfacción a medias por la obra de Corbeiroa

Veciños da Obra mostraron este jueves su satisfacción por el anuncio de la Xunta de que procederá a la limpieza del castillo de Corbeiroa, aunque ven preciso que los trabajos se acompañen de la ejecución de un acceso público.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents