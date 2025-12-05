‘Tapeando Carral’ regresa este puente con once propuestas

Carral volverá a poner en valor su gastronomía local con una nueva edición de Tapeando Carral. El certamen se celebrará entre el 5 y el 8 de diciembre, coincidiendo con los festivos y como antesala a las fiestas de Navidad. Contará con la participación de once establecimientos: Boca Grande, Bar Tropezón, Casa Adolfo, Do Pincho Panadería & Docería, Vinoteca Taberna XXI, Restaurante Terra, Taberna Lume e Ferro, Casa Roel, O’ Lareiras, A Parola e Costa da Égoa. Así, en esta convocatoria se tendrá representación de negocios del núcleo urbano, pero también de las parroquias de Tabeaio, Sergude, Cañás y Beira.

Como en ediciones anteriores, habrá premios para los establecimientos y también para el público. Los hosteleros podrán optar a los galardones de tapa más popular, elegida por los propios clientes, y al de mejor tapa, otorgado por un jurado profesional. En cuanto a los del público, habrá sorteos de regalos para los clientes en función del número de sellos que consigan reunir. La persona participante tendrá que cubrir el cupón con los diferentes sellos y depositarlo en las urnas que estarán situadas en los establecimientos. Habrá un primer premio que se sorteará entre las personas que tengan el 100% de sellos, un segundo para las que tengan el 75% y un tercero para las que cuenten con un 50% de distintivos.