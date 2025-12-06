Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alegaciones del BNG al presupuesto de Coirós

El BNG ha presentado alegaciones al presupuesto de Coirós para «contribuir una gestión más eficiente y transparente». La formación vuelve a pedir un plan estratégico de subvenciones e insta a reformular la ordenanza de ayudas por nacimiento para acabar con «el café para todos» y recoger otros modelos de familia.

