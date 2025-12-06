Arteixo participará en un programa europeo para mejorar la movilidad urbana

El Concello de Arteixo ha sido seleccionado por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) para participar en la séptima edición del programa Rapid Applications for Transport, en el que colaborarán 15 ciudades de doce países europeos. La iniciativa, centrada en resolver desafíos de movilidad urbana mediante soluciones rápidas e innovadoras, ofrecerá a startups y pymes financiación de hasta 60.000 euros para desarrollar y probar sus propuestas durante seis meses.

El reto presentado por el Concello se centra en diseñar una red óptima de puntos de recarga para vehículos eléctricos municipales y públicos, utilizando datos abiertos para identificar y priorizar las ubicaciones idóneas. Arteixo afronta un escenario marcado por la alta dependencia del coche privado y del transporte pesado, además de una red de recarga aún insuficiente y poco coordinada.

La convocatoria para que empresas europeas presenten sus soluciones abrirá a mediados de enero de 2026, con jornadas informativas los días 21, 22 y 23 del mismo mes. La directora de Innovación de EIT Urban Mobility, Ariana Díaz, asegura que este programa de innovación busca «conectar ciudades y empresas para probar soluciones que mejoren la vida urbana».