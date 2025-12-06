Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cafetería del centro social de Paiosaco ya está abierta al público

A Laracha

El Concello de A Laracha acaba de anunciar la apertura al público de la cafetería del centro sociocultural de Paiosaco. El horario es de 16.00 a 20.00 horas de lunes a sábado, con el ánimo de ofrecer un espacio de «convivencia y punto de encuentro de los vecinos», señala el Ayuntamiento.

