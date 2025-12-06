Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carral estrena el concurso de tapas con «éxito» de participación

RAC

Carral

Tapeando Carral arrancó este viernes con «gran éxito» de participación, tal y como adelantó el Concello, que asegura que los vecinos se mostraron «muy receptivos» a probar las propuestas gastronómicas de los once establecimientos que participan este año. El concurso se extenderá hasta el lunes, 8 de diciembre, en horario de 12.30 a 15.30 horas y de tarde de 20.00 a 23.00 horas.

