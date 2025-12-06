Carral estrena el concurso de tapas con «éxito» de participación

Tapeando Carral arrancó este viernes con «gran éxito» de participación, tal y como adelantó el Concello, que asegura que los vecinos se mostraron «muy receptivos» a probar las propuestas gastronómicas de los once establecimientos que participan este año. El concurso se extenderá hasta el lunes, 8 de diciembre, en horario de 12.30 a 15.30 horas y de tarde de 20.00 a 23.00 horas.