Concursos de escaparates y ambientación en Culleredo

El Concello de Culleredo organiza un año más los concursos de decoración navideña. Un total de 75 establecimientos comerciales participarán en el VI Concurso de Escaparatismo de Nadal. Sus propuestas pueden consultarse en la web www.osmelloresescaparatesdeculleredo.com, donde puede verse una galería con todos los comercios inscritos y emitir votos para elegir el mejor escaparate. La decoración debe estar vinculada a motivos navideños y permanecer visible hasta el 7 de enero. Los tres establecimientos más votados recibirán premios de 500, 300 y 200 euros.

En el III Concurso de Ambientación de Nadal na Hostelería Local participarán 21 negocios. Los vecinos pueden consultar sus propuestas en la web www.hostaleriadenadalenculleredo.com y votar sus favoritas. Los premios para los tres más votados serán de 300, 200 y 150 euros.