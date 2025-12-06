Concursos de escaparates y ambientación en Culleredo
Casi cien negocios participan en estos certámenes, con premios a las tres mejores propuestas
El Concello de Culleredo organiza un año más los concursos de decoración navideña. Un total de 75 establecimientos comerciales participarán en el VI Concurso de Escaparatismo de Nadal. Sus propuestas pueden consultarse en la web www.osmelloresescaparatesdeculleredo.com, donde puede verse una galería con todos los comercios inscritos y emitir votos para elegir el mejor escaparate. La decoración debe estar vinculada a motivos navideños y permanecer visible hasta el 7 de enero. Los tres establecimientos más votados recibirán premios de 500, 300 y 200 euros.
En el III Concurso de Ambientación de Nadal na Hostelería Local participarán 21 negocios. Los vecinos pueden consultar sus propuestas en la web www.hostaleriadenadalenculleredo.com y votar sus favoritas. Los premios para los tres más votados serán de 300, 200 y 150 euros.
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Cambre: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Oleiros habilita un aparcamiento público de 80 plazas cerca de la playa de Canaval tras invertir 300.000 euros
- Arteixo instalará nuevas cámaras de tráfico: estos son los 5 «puntos estratégicos»
- Un alumno de Culleredo gana un concurso con la historia de su abuela tornera: «Cuando hice la entrevista con ella le brillaban los ojos»
- Sabón, el instituto donde los estudiantes ponen en práctica sus habilidades: 'Los alumnos empiezan a rodar desde el minuto uno
- Sada aprueba a solo dos horas del fin del plazo el depósito de 4,6 millones para el derribo de dos edificios
- La Guía Repsol premia un local de Betanzos en sus Soletes de Navidad: 'Ideal para un vino bien seleccionado en un ambiente agradable
- Oleiros ofrece recompensa por la captura de Donald Trump