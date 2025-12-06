Los empleados de Jevaso mantendrán las protestas ante la falta de acuerdos
Exigen que la empresa abone «de inmediato» todos los conceptos retributivos que marca el convenio | Advierten que seguirán movilizándose si no logran pactar «salarios justos»
Los trabajadores de Jevaso en Arteixo mantienen las negociaciones paralizadas. Así lo asegura la portavoz de la plantilla, Magdalena Naya, que indica que, después de mantener una reunión este miércoles con representantes de la empresa, no lograron avanzar en sus negociaciones, por lo que el conflicto sigue abierto.
Los empleados de Jevaso volverán a encontrarse con la dirección el próximo viernes, y ya han señalado que, de no lograrse un acuerdo satisfactorio, continuarán con las movilizaciones para exigir mejoras salariales y el cumplimiento de los pactos firmados.
El conflicto, que ha provocado varias jornadas de huelga y manifestaciones, se originó por la forma en que la empresa está aplicando el acuerdo de mejoras para este centro de trabajo. Según denunciaron CIG y UGT, Jevaso habría absorbido complementos salariales previos a las mejoras acordadas, lo que ha provocado que la mayoría de la plantilla cobre incluso menos que antes del acuerdo.
Dos jornadas de huelga
Hasta la fecha, los trabajadores han realizado dos jornadas de huelga, con un seguimiento del 90% de los 700 empleados del centro. Además, el pasado viernes celebraron una manifestación por las calles del polígono de Sabón para visibilizar su lucha. Los sindicatos exigen que la empresa abone de manera inmediata todos los conceptos retributivos que marca el convenio colectivo y los acuerdos específicos alcanzados en el centro de Arteixo, y critican la falta de avances tras la mediación fallida en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).
«Seguiremos movilizándonos mientras no se respete íntegramente lo pactado y se garantice un salario justo para todos», sentencia la portavoz de los trabajadores.
Preocupación por su continuidad en el polígono
El conflicto laboral también saltó al ámbito político local. El PSOE presentó una moción en el último pleno para mostrar su apoyo a los empleados de Jevaso y para instar al Concello a paralizar el proceso de venta de las parcelas municipales del campo de fútbol de Oseiro, previstas para su uso por parte de la compañía.
El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, aseguró que esta actuación no se llevará a cabo, ya que Jevaso les trasladó que «no permutará ninguna parcela municipal». Calvelo calificó la situación de «alarmante» y advirtió que podría indicar que la compañía «no tiene más proyectos de futuro en Arteixo». La empresa, con más de 700 contratos directos y más de 30 años de trayectoria, es clave para la economía local.
El portavoz del BNG, Xurxo Couto, instó al Concello a ejercer presión sobre la empresa para lograr mejoras salariales, asegurando que «no podemos seguir apoyando a empresas explotadoras». La concejala no adscrita Noelia Martínez también expresó su respaldo a las reivindicaciones de los empleados. Y, aunque Calvelo defendió que el conflicto no debía politizarse, votó favorablemente para mostrar apoyo a los empleados.
