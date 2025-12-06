Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Exposición de ballenas de Martínez-Pin

El salón del Caserío de Tión, en Coirós, acogerá estas fiestas navideñas una exposición de las ballenas realizadas con madera y acero recuperado por Francisco Martínez-Pin. La muestra Ballenas que parecen de Coirós incluye también tres pinturas de escenas relacionadas con el mar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents