Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Finalistas de la Semana do Pincho de Betanzos

El jurado ya ha elegido a los finalistas de la Semana do Pincho de Betanzos, en la que participaron 12 locales. Los elegidos en esta edición son Casa do Queixo, La Travesa Vinos, Café de Segundo, Restaurante Casanova y Restaurante Cho. El ganador se dará a conocer este domingo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents