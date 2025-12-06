Mejora del firme en la vía de As Cascas y Roibeira

La Xunta realiza mejoras en la carretera AC-840 a su paso por As Cascas y Roibeira, en Betanzos. Infraestruturas destina 180.000 euros a estos trabajos para arreglar el firme de la vía. La portavoz del PP, Cecilia Vázquez, visitó la obra que, destacó, había solicitado y gestionado ella misma ante la Xunta.