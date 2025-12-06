Música, regalos y solidaridad en el encendido navideño

Sada dio este viernes la bienvenida a la Navidad con un acto de encendido de luces que llenó la Praza de San Roque. La fiesta comenzó a las ocho de la tarde y estuvo amenizada por los DJ de Ayman Collective e incluyó un espectáculo musical en directo a cargo de Paty Lesta & The Hits en el que no faltaron los grandes clásicos navideños.

Acto de encendido de luces en Sada. | LOC

El encendido de luces incluyó una recogida solidaria de alimentos y productos de higiene a Cáritas y Cruz Roja y un sorteo de regalos en el que se hizo entrega de cuatro cheques para comprar juguetes, libros y material escolar y alguna sorpresa más. La quinta y última rifa permitió a una familia subir al escenario para, tras una cuenta atrás, pulsar el botón que dio oficialmente la bienvenida a la Navidad. Como premio, esta familia recibió una PlayStation 5.

Los asistentes pudieron disfrutar como fin de fiesta de una invitación a chocolate con churros.

El programa navideño de Sada incluye diversas actividades, incluida una fiesta infantil solidaria el próximo día 20 en el pabellón municipal.