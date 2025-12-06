Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música, regalos y solidaridad en el encendido navideño

Una familia posa con un regalo tras el encendido navideño. | | LOC

Una familia posa con un regalo tras el encendido navideño. | | LOC

RAC

Sada

Sada dio este viernes la bienvenida a la Navidad con un acto de encendido de luces que llenó la Praza de San Roque. La fiesta comenzó a las ocho de la tarde y estuvo amenizada por los DJ de Ayman Collective e incluyó un espectáculo musical en directo a cargo de Paty Lesta & The Hits en el que no faltaron los grandes clásicos navideños.

Acto de encendido de luces en Sada. | LOC

Acto de encendido de luces en Sada. | LOC

El encendido de luces incluyó una recogida solidaria de alimentos y productos de higiene a Cáritas y Cruz Roja y un sorteo de regalos en el que se hizo entrega de cuatro cheques para comprar juguetes, libros y material escolar y alguna sorpresa más. La quinta y última rifa permitió a una familia subir al escenario para, tras una cuenta atrás, pulsar el botón que dio oficialmente la bienvenida a la Navidad. Como premio, esta familia recibió una PlayStation 5.

Los asistentes pudieron disfrutar como fin de fiesta de una invitación a chocolate con churros.

El programa navideño de Sada incluye diversas actividades, incluida una fiesta infantil solidaria el próximo día 20 en el pabellón municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents