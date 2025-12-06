Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nace El ocho, un colectivo juvenil para «recuperar la Sada de antes»

La asociación fundada por Nicolás Fernández Taibo, Sofía Losada y Carlos Manso aspira a "rescatar a la juventud olvidada" con propuestas de ocio, culturales y deportivas

Nicolás Fernández Taibo está cansado de escuchar historias pasadas de los buenos tiempos de Sada. «A nosotros nos ha tocado ver abandono, deterioro, calles vacías y silencio», lamenta este sadense, impulsor junto a Carlos Manso y Sofía Losada de la asociación El ocho, que se presentó oficialmente este sábado en La Sociedad Recreativa, Cultural y Deportiva de Sada.

El objetivo de este nuevo colectivo, explica su fundador, es «acercar a los jóvenes de las ocho parroquias el ocio, la cultura, el conocimiento y el deporte»: «Queremos rescatar a la juventud olvidada y recuperar la Sada de antes», resume Nicolás, que estuvo acompañado en la presentación por el presidente de La Sociedad, Juan Brandariz.

Dar visibilidad a los artistas emergentes, programar charlas sobre asuntos variados, de finanzas a nutrición, o impulsar competiciones deportivas y festivales son algunos de los retos que se marca El ocho, que se fija también el objetivo dotar a la juventud de Sada de un espacio.

Juan Brandariz trasladó el apoyo de La Sociedad a estos "locos que se han embarcado en esta asociación cultural", que celebró precisamente este sábado un tardeo en la sede de esta asociación recreativa con la colaboración de El Yoda. "Nuestro objetivo es claro: crear un punto de encuentro, ocio y buen ambiente para que tengáis un lugar donde disfrutar sin salir del pueblo", apuntó.

