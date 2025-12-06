O Burgo acoge hoy la velada ‘Mala fama’, con 14 combates
Los cullerdenses ‘Sergi’ y ‘El Bicho’ participan en esta cita deportiva en el Pabellón Ría do Burgo
El Concello de Culleredo acogerá hoy, sábado 6 de diciembre, la velada de deportes de contacto Mala Fama Fighters XIV, organizada por el Iago Barros Fight Club con la colaboración del Concello. El programa incluye 14 combates de distintos deportes de contacto, como muay thai o kick boxing.
La cita se celebrará en un Pabellón Ría do Burgo que abrirá sus puertas a partir de las 18.00 horas con una gran jornada por delante que empezará poco antes de las 19.00 horas. Todavía quedan algunas entradas para la velada a la venta, que podrán adquirirse directamente en el propio pabellón durante el evento.
Participarán en esta cita deportiva dos deportistas de Culleredo; Sergio Faraldo, Sergi, y Adan Martínez, El Bicho, quien disputará un combate por el título gallego de kickboxing y cerrará la velada.
