El PSOE exige modificaciones «urgentes» en las ayudas comedor

El PSOE de Arteixo acaba de denunciar el «bloqueo» y los atrasos «inadmisibles» en las ayudas a los comedores municipales, que señala que que están dejando sin cobertura a familias con dificultades económicas y poniendo en riesgo el acceso de los menores a una alimentación adecuada. El portavoz socialista, Martín Seco, indica que el sistema actual, gestionado a través de las Anpas o de las empresas prestadoras del servicio, «obliga a las familias con menos recursos a adelantar el pago mensual del comedor, un coste que muchas no pueden asumir».