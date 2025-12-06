Sada da luz verde a reformar para uso turístico una casa de la Praza da Peixería

El Concello de Sada ha dado luz verde en Junta de Gobierno local a la rehabilitación de dos edificios del casco histórico de A Tenencia. Uno de los inmuebles se ubica en plena Praza da Peixería, en el número 8, y se reformará para uso turístico. Se trata de una vivienda de tres alturas con una superficie total de 176 metros cuadrados emplazada muy cerca del hotel Alda Sada Marina.

Los trabajos autorizados consisten en el pintado del inmueble, la renovación del sistema de fontanería , del saneamiento de fecales y de los alicatados existente, la instalación de un ascensor y la construcción de cuartos de baño en dos de las plantas y de cocina y lavandería.

La reforma cuenta con los informes técnicos favorables de Urbanismo, que detallan que los trabajos se ajustan a los permitidos en el ámbito del casco histórico de A Tenencia mientras no se apruebe el correspondiente plan especial. El proyecto obtuvo también el visto bueno de la Dirección Xeral de Patrimonio con una serie de condiciones.

Otro de los edificios incluido en el plan especial de A Tenencia que será remozado está situado en la Avenida da Mariña, a la altura del número 10. Se trata de un inmueble de cuatro plantas que acoge en su bajo la cafetería Boulevard. Los trabajos autorizados consisten en la sustitución de la cubierta y la renovación de la envolvente con la sustitución de las carpinterías y ventanas. El proyecto, que incluye además una serie de obras para mejorar la accesibilidad, cuenta con el visto bueno de la Dirección Xeral de Patrimonio, que autorizó los trabajos con una serie de condiciones.

El Ejecutivo municipal ha dado también luz verde en Junta de Gobierno a otra obra en la Avenida da Mariña, en este caso, para instalar un ascensor. El edificio está ubicado a la altura del número 3 y los trabajos fueron solicitados por la comunidad de propietarios, que prevé también instalar una plataforma salvaescaleras.

El Concello otorgó también hace unos meses licencia para rehabilitar la antigua confitería Mora, situada en la Rúa Oriente, como hotel.