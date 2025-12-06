Sada ya tiene inspector jefe de la Policía Local

El Concello de Sada ha formalizado el nombramiento de Alejandro Carballo Rodríguez como inspector jefe de la Policía Local.

Este funcionario acumula casi 20 años de servicio y aporta «un profundo conocimiento del municipio, su ciudadanía y las necesidades del servicio», destaca el Gobierno local.

En la imagen, el flamante inspector jefe junto al alcalde, Benito Portela, y la concejala de Seguridade Cidadá, Pilar Taibo.