Santa Cristina vive una segunda juventud: El tardeo y al vermú reactivan la zona

Santa is back (Santa está de vuelta). Así reza el cartel luminoso que adorna en el interior del Poniente, uno de los locales del Grupo Postres y Bebidas en la avenida de Santa Cristina. Es un anuncio que constata una realidad que se ha hecho patente de dos años a esta parte, coincidiendo también con el lavado de cara de la vía principal de este núcleo del concello de Oleiros. Una vía antes flanqueada por locales cerrados ha visto emerger en los últimos tiempos negocios de ocio y hostelería.

Silvestre Roca y Pablo García están al frente del grupo Postres y Bebidas, que gestiona también La Parrocha Dorada (un guiño al padre de Silvestre, Manuel Roca, pionero en Santa Cristina con el Golden Fish, al que conocían popularmente como la parrocha dorada) y el restaurante Spaghetti, uno de los últimos locales en retomar la actividad en la zona.

Como reconoce Silvestre, están «encantados» con el resultado de las obras que acometieron la Diputación y el Concello para hacer la avenida más accesible y amable. «No quedan locales disponibles; eso ya lo dice todo», apunta.

También constata un cambio de paradigma. «En años pasados Santa Cristina era referencia por otro ambiente que ahora no queremos». Aún así, señala que hay oferta para todos los gustos en este rincón, que define como «el mejor lugar de A Coruña».

Su proximidad a la ciudad hace que muchas personas se acerquen hasta allí los fines de semana. «Viene mucha gente a desayunar y ya se quedan todo el día», señalan los responsables de Yema, un restaurante que abrió sus puertas coincidiendo con el final de las obras de la avenida.

Miguel, del restaurante Yema. | Casteleiro

Eduardo, Miguel y Alejandra, están al frente de este negocio. Ellos vieron en Santa Cristina el lugar ideal para instalarse por su promoción de los hábitos de vida saludables. «Son muchas las personas que vienen por aquí a pasear o a practicar deporte». Pensaban que las comidas serían su fuerte, pero tienen actividad todo el día. «Pueden venir a desayunar aquí; toman el vermú enfrente y aprovechan para quedarse también a comer aquí», argumentan.

Al otro lado de la avenida encontramos Kivifit, un estudio de fitness y bienestar para mujeres capitaneado por Victoria Lago, que tiene otro local en Perillo. Ella llegó a Santa Cristina hace cuatro años «cuando aquí no había casi nada». «Ahora tenemos restaurantes, heladerías, gimnasios, peluquerías, una academia de inglés...», enumera.

Victoria Lago, de Kivifit. | Casteleiro

En lo que todos coinciden es en señalar que, aunque el verano es el período fuerte, hay actividad todos los meses del año. «Las tardes hay mucha vida, sobre todo con gente de aquí. El tardeo funciona muy bien», apunta Victoria.

El vermú es otro de los reclamos. A principios de septiembre hubo una acción conjunta de varios locales de hostelería que promocionaban esta bebida junto a una racción de callos, todo ello amenizado con música y actuaciones en directo. «Es un lugar muy de domingo, con restaurantes y hoteles, y ya no tanto de noche. De hecho es más de tarde que de mañana», señala Silvestre Roca, que fue uno de los impulsores de esta iniciativa.

Los vecinos y visitantes también disfrutan de la renovada Santa Cristina. Flora y Pepe, que se definen como «conductores del nieto», afirman que la avenida «queda más bonita, le da más vida». El único ‘pero’ que le ven es la ubicación de algunos contenedores, que limitan la visibilidad.