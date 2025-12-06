Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres profes italianas dan clase en A Laracha

A Laracha recibió a tres maestras de la escuela siciliana I.C. E. De Amicis, que participarán en el proyecto Raíces para medrar, ás para voar en el colegio de Caión. Tiziana Palmeri, Agata Santagati e Inés Torrissi fueron las tres profesoras seleccionadas para este programa educativo.

