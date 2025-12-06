Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Viernes con música en el Café Lanzós

La cafetería tiene una amplia programación para este mes con las actuaciones de Greassy Belly y Feral Booty el día 12, DLO el 19, Balteira el 26 y para el jueves 1, proponen recibir el año al ritmo de Los Alcántara.

