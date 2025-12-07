Cambre anuncia actividades deportivas para la tercera edad

El Concello de Cambre informa del inicio de las actividades Físicas e Saúde para la tercera edad (gimnasia de mantenimiento, yoga, taichí y relajación), y el plazo de inscripción se abrirá el 9 de enero. Ese mismo día se reabrirá el pabellón de O Temple-Graxal tras unas obras de reparación con un coste aproximado de 21.000 euros.