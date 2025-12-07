Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los carraleses se van de tapas este puente | LOC

Decenas de carraleses y vecinos de la comarca han inaugurado estos dos primeros días Tapeando Carral, un concurso que pone en valor las distintas propuestas gastronómicas de once establecimientos de la localidad. El certamen terminará este lunes, 8 de diciembre.

